Кто родился 12 апреля

Лидия Мартынова

Отари Ионович Аршба (65 лет), член Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству. Работал в органах госбезопасности СССР и России. Являлся вице-президентом, старшим вице-президентом компании «Евразхолдинг». Был одним из учредителей политического движения «Стабильная Россия». Избирался депутатом Госдумы IV, V и VI созывов.

А ещё в этот день родились:

Антон Германович Силуанов (57 лет), министр финансов РФ. Более 30 лет работает в Министерстве финансов, прошёл путь от экономиста до заместителя министра. В декабре 2011 года Антон Силуанов возглавил министерство.

В 2018-2020 годах являлся первым заместителем Председателя Правительства РФ — министром финансов РФ.

Валентина Владимировна Стукалова, заместитель Руководителя Аппарата Государственной Думы. В Аппарате Государственной Думы работает с апреля 2004 года. В январе 2018 года была назначена заместителем Руководителя Аппарата Государственной Думы.

Кирилл Александрович Дмитриев (45 лет), генеральный директор — председатель правления Российского фонда прямых инвестиций. Работал в нью-йоркском инвестбанке Goldman Sachs, в консалтинговой компании McKinsey. Являлся заместителем генерального директора российской IT-компании IBS, соуправляющим партнером и исполнительным директором Delta Private Equity Partners. Был председателем Российской ассоциации прямого и венчурного инвестирования.

С апреля 2011 года Кирилл Дмитриев возглавляет Российский фонд прямых инвестиций.

Юрий Дмитриевич Куклачёв (71 год), создатель и руководитель единственного в мире Театра кошек. Народный артист РСФСР. Юрий Куклачёв — первый в СССР артист цирка, который начал работать с кошками. Созданные им программы покорили зрителей не только в нашей стране, но и за рубежом.

В 1990 году Юрий Куклачёв открыл в Москве на Кутузовском проспекте Театр кошек. Через 15 лет театр получил статус Государственного учреждения культуры города Москвы.

Артист известен также как основатель образовательного проекта «Международная Ассоциация Школа Доброты».

Николай Михайлович Пржевальский (1839-1888), русский путешественник и географ. Руководил экспедициями в Уссурийский край и в неизученные европейцами районы Центральной Азии. Он исследовал горные системы Куньлуня, хребты Северного Тибета, бассейны озёр Лобнор и Кукунор, истоки реки Хуанхэ. В общей сложности учёный во время своих экспедиций преодолел расстояние более 30 тысяч километров.

Николай Пржевальский собрал ценные коллекции растений и животных, впервые описал дикого верблюда и дикую лошадь. Его именем названы ледник на Алтае, хребет в Куньлуне, многие виды растений и животных, в том числе лошадь Пржевальского.

Александр Николаевич Островский (1823-1886), русский драматург.

Литературную известность ему принесла комедия «Свои люди — сочтёмся», опубликованная в 1850 году в журнале «Москвитянин». Перу Островского также принадлежат пьесы «Таланты и поклонники», «Бесприданница», «Доходное место», «Гроза», «Женитьба Бальзаминова», «Бешеные деньги», «Лес» и другие.

Всего драматург написал 47 пьес, а также он перевел более 20 пьес Карло Гольдони, Никколо Маккиавели, Мигеля Сервантеса, Публия Теренция и других зарубежных авторов.