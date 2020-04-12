Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кто родился 12 апреля

Кто родился 12 апреля

Отари Ионович Аршба (65 лет), член Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству. Работал в органах госбезопасности СССР и России. Являлся вице-президентом, старшим вице-президентом компании «Евразхолдинг». Был одним из учредителей  политического движения «Стабильная Россия».  Избирался депутатом Госдумы IV, V и VI созывов.

А ещё в этот день родились:

Антон Германович Силуанов (57 лет), министр финансов РФ. Более 30 лет работает в Министерстве финансов, прошёл путь от экономиста до заместителя министра. В декабре 2011 года Антон Силуанов возглавил министерство.

В 2018-2020 годах являлся первым заместителем Председателя Правительства РФ — министром финансов РФ.

 

Валентина Владимировна Стукалова, заместитель Руководителя Аппарата Государственной Думы. В Аппарате Государственной Думы работает с апреля 2004 года. В январе 2018 года была назначена заместителем Руководителя Аппарата Государственной Думы.

 

 

Кирилл Александрович Дмитриев (45 лет), генеральный директор — председатель правления Российского фонда прямых инвестиций. Работал в нью-йоркском инвестбанке Goldman Sachs, в консалтинговой компании McKinsey. Являлся заместителем генерального директора российской IT-компании IBS, соуправляющим партнером и исполнительным директором Delta Private Equity Partners. Был председателем Российской ассоциации прямого и венчурного инвестирования.

С апреля 2011 года Кирилл Дмитриев возглавляет Российский фонд прямых инвестиций.

Юрий Дмитриевич Куклачёв (71 год), создатель и руководитель единственного в мире Театра кошек. Народный артист РСФСР. Юрий Куклачёв — первый в СССР артист цирка, который начал работать с кошками. Созданные им программы покорили зрителей не только в нашей стране, но и за рубежом.

В 1990 году Юрий Куклачёв открыл в Москве на Кутузовском проспекте Театр кошек. Через 15 лет театр получил статус Государственного учреждения культуры города Москвы.

Артист известен также как основатель образовательного проекта «Международная Ассоциация Школа Доброты».

Николай Михайлович Пржевальский (1839-1888), русский путешественник и географ. Руководил экспедициями в Уссурийский край и в неизученные европейцами районы Центральной Азии. Он исследовал горные системы Куньлуня, хребты Северного Тибета, бассейны озёр Лобнор и Кукунор, истоки реки Хуанхэ. В общей сложности учёный во время своих экспедиций преодолел расстояние более 30 тысяч километров.

Николай Пржевальский собрал ценные коллекции растений и животных, впервые описал дикого верблюда и дикую лошадь. Его именем названы ледник на Алтае, хребет в Куньлуне, многие виды растений и животных, в том числе лошадь Пржевальского.

Александр Николаевич Островский (1823-1886), русский драматург.

Литературную известность ему принесла комедия «Свои люди — сочтёмся», опубликованная в 1850 году в журнале «Москвитянин». Перу Островского также принадлежат пьесы «Таланты и поклонники», «Бесприданница», «Доходное место», «Гроза», «Женитьба Бальзаминова», «Бешеные деньги», «Лес» и другие. 

Всего драматург написал 47 пьес, а также он перевел более 20 пьес Карло Гольдони, Никколо Маккиавели, Мигеля Сервантеса, Публия Теренция и других зарубежных авторов.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Власти Мексики обеспокоены нападениями на врачей, работающих с COVID-19
Власти Мексики обеспокоены нападениями на врачей, работающих с
Телеведущая оставила секретное послание во время эфира и прослыла «сокровищем»
Телеведущая оставила секретное послание во время эфира и прослыла
Светлана Лобода: «Хочется парня! Не исключаю, что нарожаю еще деток»
Светлана Лобода: «Хочется парня! Не исключаю, что нарожаю еще деток»
Герои "Ходячих мертвецов" рассказали, что делали бы в случае атаки зомби
Герои "Ходячих мертвецов" рассказали, что делали бы в случае атаки
В Китае коронавирус выявили у 72 человек, прибывших из России
В Китае коронавирус выявили у 72 человек, прибывших из России
Татьяну Буланову госпитализировали с подозрением на инсульт
Татьяну Буланову госпитализировали с подозрением на инсульт
Мясников рассказал о «русском чуде» в борьбе с пандемией коронавируса
Мясников рассказал о «русском чуде» в борьбе с пандемией коронавируса
Замглавы «Лукойла»: Без сделки России пришлось бы сокращать добычу вдвое
Замглавы «Лукойла»: Без сделки России пришлось бы сокращать добычу
В московских храмах проведут неделю служб без прихожан
В московских храмах проведут неделю служб без прихожан
В России оценили указ Трампа о санкциях за невывоз иностранцев
В России оценили указ Трампа о санкциях за невывоз иностранцев
Россия отказалась признавать поражение в сделке ОПЕК+
Россия отказалась признавать поражение в сделке ОПЕК+
Модный дайджест: от домашнего креатива Жан-Поля Готье до переодевания в подушки
Модный дайджест: от домашнего креатива Жан-Поля Готье до переодевания

Топ на сегодня

Китай отправил в Россию медицинских специалистов для борьбы с COVID-19
Китай отправил в Россию медицинских специалистов для борьбы с COVID-19
Зараза как повод. США обвинили в использовании COVID против Асада
Зараза как повод. США обвинили в использовании COVID против Асада
В Германии число заболевших COVID-19 превысило 117 тысяч человек
В Германии число заболевших COVID-19 превысило 117 тысяч человек
Как часто можно использовать антисептик для рук, рассказала дерматолог Людмила Смирнова
Как часто можно использовать антисептик для рук, рассказала
На экономику России потратят еще 1 трлн рублей?: события ночи 11 апреля
На экономику России потратят еще 1 трлн рублей?: события ночи

Еще по теме

Кто родился 17 февраля
В Госдуме назначили начальника управления государственной службы и кадров
Кто родился 5 января
Кто родился 10 января