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Летчик-космонавт Сергей Рязанский ответил на вопросы участников конкурса "Большая перемена"

Летчик-космонавт Сергей Рязанский ответил на вопросы участников конкурса "Большая перемена"

Новая тематическая неделя всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена" началась с онлайн-интервью с лётчиком-космонавтом, Героем России – Сергеем Рязанским, который дважды летал в космос и провёл на орбите в общей сложности более 300 суток.

В сообществе конкурса ВКонтакте в течение всей недели участники смогут узнать, как готовятся к полёту космонавты, как работают учёные на МКС, а также получат возможность принять участие в челленджах, посвящённых теме космоса.

В День космонавтики в прямом эфире лектория "То, что вы хотели узнать, но боялись спросить о космосе" космонавт Сергей Рязанский ответил на вопросы участников конкурса.

Школьники задавали космонавту много вопросов о его работе и получали откровенные ответы: "зачем космонавты берут с собой игрушки в космос?", "что самое вкусное из еды космонавтов?", "какими данными должен обладать человек, чтобы попасть в космонавтику?" и многое другое.

Конкурс "Большая перемена" — это возможность для образования, развития и коммуникации всех учеников 8-10 классов. Регистрация участников открыта на сайте БольшаяПремена.онлайн до 23 июня. В конкурсе уже принимает участие более 55 000 школьников из всех регионов страны.

Цель конкурса "Большая перемена" – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.

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По материалам: uposters.ru

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