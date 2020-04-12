Лидия Федосеева-Шукшина назвала размер своей пенсии

Влада Некрасова

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина в передаче "Секрет на миллион" на НТВ рассказал, что ее пенсия составляет 55 тысяч рублей.





"Я 25 тысяч получаю. Плюс 30 тысяч, я не знаю как они раньше назывались, "лужковские", сейчас, наверное, "собянинские"", — поделилась артистка.

Федосеева-Шукшина отметила, что денег ей хватает. Дочери, по ее словам, ей никогда не помогали, однако пару раз приезжал внук Макар и привозил фрукты.

Юрий Лоза (12 тысяч рублей), юморист Евгений Петросян ("20 с лишним"), телеведущие Регина Дубовицкая (16 тысяч рублей) и Елена Ханга (23 тысячи), а также певец Лев Лещенко (30 тысяч). Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих назвала свою пенсию "нормальной".