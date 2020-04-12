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Лидия Федосеева-Шукшина раскрыла размер своей пенсии

Лидия Федосеева-Шукшина раскрыла размер своей пенсииФото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина получает в качестве пенсии 55 тысяч рублей. Размер пенсионных выплат она раскрыла в передаче «Секрет на миллион». Запись эфира опубликована на сайте НТВ.

«Я 25 тысяч получаю. Плюс 30 тысяч, я не знаю как они раньше назывались, "лужковские", сейчас, наверное, "собянинские"», — сказала артистка. Она добавила, что денег ей хватает.

Лидия Федосеева-Шукшина — российская и советская актриса, народная артистка РСФСР. За свою карьеру она сыграла в более чем 80 фильмах. Наиболее известна ролями в таких картинах, как «Двенадцать стульев», «Вам и не снилось», «Они сражались за Родину».

В феврале актер Андрей Ургант заявил, что не берет в расчет 17,5 тысячи рублей, которые каждый месяц приходят ему в качестве пенсии, поскольку тратит столько за день.

О невозможности прожить на пенсию также рассказал знаток из «Что? Где? Когда?» Александр Друзь. Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович получает в качестве пенсии 23 тысячи рублей. Он рассказал, что пока не тратит пенсионные накопления, поскольку продолжает работать. Руководительница «Аншлага» Регина Дубовицкая, ежемесячно получающая 16 тысяч рублей, посоветовала россиянам не доживать до старости.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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