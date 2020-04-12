ЛНР на самоизоляции: как республика переживает карантин

Лидия Мартынова

Ситуация с коронавирусом в Луганской Народной Республике поменялась коренным образом. До этого республику зараза натурально обходила стороной: официально не было зарегистрировано ни одного случая, а власти не принимали ровным счётом никаких дополнительных мер, уступая в этом плане, пожалуй, лишь Белоруссии.

Впрочем, положение дел изменило ужесточение режима в России, а затем и в соседней ДНР. Наконец случаи коронавируса зафиксировали и в ЛНР. На 11 апреля официально зарегистрировано 8 случаев заражения Covid-19, в основном указанные лица либо приезжали из России, либо контактировали с приехавшими из-за рубежа гражданами.

Официально предпринятые меры защиты не называют карантином, а лишь — «решениями по предотвращению распространения Covid-19». Введены они были в конце марта, за несколько дней до первого подтверждённого случая заражения, продлены — 10 апреля.

Например, в Луганске и других городах республики полностью ограничена работа ресторанов, кафе, спортивных учреждений, магазинов. «По классике» работают только продуктовые магазины, аптеки, финансовые учреждения. В большинство указанных учреждений вход — только в защитной маске, причём ношение с недавних пор носит обязательный, а не рекомендательный, как прежде, характер. Учебные заведения перешли на дистанционную форму обучения, это касается, впрочем, только студентов: преподаватели продолжают ходить на работу в связи с намечающейся аккредитацией вузов ЛНР в Российской Федерации. Она как раз должна была закончиться весной, если бы не нагрянувший карантин.

Общественный внутригородской транспорт ходит без ограничений, правда, ввиду закрытия большинства традиционных мест работы маршрутки ездят полупустыми. На время защитных мероприятий отменены льготы для всех категорий населения — студентов, пенсионеров, инвалидов. Ограничено передвижение междугороднего и межгосударственного транспорта — граница с ДНР вообще закрыта с той стороны, тогда как попадание в Россию чревато помещением под принудительную изоляцию как для граждан Украины или ЛНР, так и для россиян.

Не работают или работают в крайне ограниченном режиме государственные учреждения, адвокатские и нотариальные конторы. Приостановлена процедура получения российских паспортов гражданами ЛНР, которых целенаправленно вывозили автобусами на территорию Ростовской области по специальной процедуре.

Иная ситуация в Красном Луче и Антраците, где введён особый, крайне строгий режим, соизмеримый с московским. Местным жителям запрещено покидать дома без крайней необходимости, выезд из городов полностью закрыт. Это связано с выявленными там случаями коронавируса: зараженные приехали из-за пределов ЛНР, контактировали с большим количеством людей, ввиду чего риск распространения инфекции по всей территории небольшой республики вырос в разы.

Теперь о восприятии ситуации с коронавирусом самими жителями ЛНР. Здесь дело обстоит трудно. Ввиду крайне низкой информированности населения о происходящем в мире, его аполитичности большинство мало вникает в тему эпидемии и её опасности в глобальном масштабе. Доминирующая среди, например, пожилого населения теория — вирус является разработкой китайских и американских спецслужб, количество смертей преувеличено, больше в мире в день умирает в результате ДТП — в общем, сплошная теория заговора. Национальным героем такой категории населения является президент уже упомянутой Белоруссии Александр Лукашенко, заявляющий о тракторах, водке и бане как о действующем лекарстве. На практике это проявляется в игнорировании большинством пожилого населения республики призывов оставаться дома или же носить макси в общественных местах и транспорте.

На экономику ЛНР кризис повлиял мало. Большинство населения в той или иной мере зависит от бюджетных мест, здесь государство пообещало сохранить заработные платы в полном объёме вне зависимости от нахождения на рабочем месте. Другое дело — бизнес, который просто пустили на вольные хлеба (а оно и неудивительно: лишних средств для дотации частной сферы в бюджете республики нет), ослабив на время эпидемии лишь налоговое бремя и освободив от определённых выплат.

Рост цен наблюдается лишь в ограниченной категории товаров, что также неудивительно: ЛНР относится к рублёвой зоне и в этом плане полностью зависима от ситуации с ценами в России. Главная проблема в финансовом секторе — дефицит наличных средств для частных и юридических лиц при выводе с российских или украинских карт и счетов. В ЛНР отсутствует частная банковская система, местный Государственный банк осуществляет в основном регуляторные функции, в то время как вместо частных банков работают так называемые коммерческие центры. Однако, учитывая то, что перемещение граждан и в Россию, и на Украину с территории ЛНР фактически не осуществляется, подобного рода финансовые учреждения столкнулись с проблемой наличного возмещения виртуальных гривневых или рублёвых средств.

Если подводить итог, то ситуацию в Луганской Народной Республике нельзя назвать особо отличающейся от европейской или постсоветской в целом. Количество заражённых, по официальной статистике, значительно меньше тех цифр, что показаны в других странах, и распространение инфекции, судя по всему, удалось локализовать. Тем не менее ограничительные меры в работе большинства предприятий не могут позитивно сказываться на и без того неустойчивой экономической ситуации.

Артем Бузила, Луганск