Лунный день сегодня 12 апреля 2020 года

Вадим Карасев

Луна постоянно меняет свое положение на небе, а также переходит от одной фазы к другой. Это неминуемо сказывается на удаче и настроении людей. Советы лунного календаря помогут вам преуспеть в этот день, каким бы ни было положение Луны.

В этот день Луна достаточно предсказуема. Не ожидается никаких случайных событий, которые могли бы привести к негативным последствиям. Тем не менее условия для проблем мы можем создавать себе сами. В связи с этим астрологи советуют пользоваться специальными упражнениями для повышения настроения.

Фаза Луны: начинается 19 лунный день. Убывающая Луна в Стрельце сделает этот день идеальным для новых начинаний, но астрологи советуют не увлекаться слишком сильно в это воскресенье, сосредоточив внимание на своих основных обязанностях, либо как следует отдохнуть.

Магнитные бури 12 апреля: магнитных бурь не ожидается, поскольку солнечные ветры крайне слабы в этот день.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

новые дела;домашняя обстановка;размеренность и осторожность;общение в интернете;флирт, романтика.чрезмерные траты;риски;переутомления.

Дома стоит заняться неспешными делами или отдохнуть. Стрелец и убывающая Луна в легкой дисгармонии, поэтому лучше не рисковать, берясь за то, что вас раздражает. В этот день точно стоит остаться дома. Покидать город и даже дом — не самая лучшая идея. В родных стенах будет проще и легче сохранять оптимизм.

Что надеть сегодня

Полезными будут расслабляющие оттенки пастельного зеленого, темно-серого, бирюзового и болотного. Они помогут оставаться в гармонии с собой в течение всего дня. Чтобы домашние дела выполнялись быстрее, можно использовать немного красного. Всем, у кого большая семья, желательно обратить внимание на белый оттенок.

Из камней-талисманов лучшими будут те, которые имеют свойство обращать излишки энергии на пользу хозяину. К таким минералам относятся аметист, агат, жемчуг и берилл. Дополнить образ можно украшениями из серебра или платины. Золото лучше не надевать.

Финансы и работа в 19 лунный день

Большая удача ждет тех, кто будет начинать новые дела, но пока не станет форсировать события. Очень важно смотреть в оба, так как некоторые важные шаги могут спровоцировать резкие изменения в планах. Это удачный день для творческих людей и для тех, кто предпочитает надеяться лишь на себя.





Астрологи рекомендуют не тратить сегодня деньги. Если придется идти в магазин за чем-то важным и дорогостоящим, лучше воспользоваться заговором на покупку, чтобы не потратить лишнего. В такие дни не стоит бояться финансовых и рабочих проблем. Нужно решать их без промедления, если на то есть возможность.

Любовь и отношения 12 апреля

Любовная сфера, как и финансовая, требует сохранения комфорта. Не стоит спонтанно назначать свидания, признаваться в чувствах. Очень хорошо пройдут запланированные ранее свидания. Полезно будет знакомиться и флиртовать в интернете, создавать страницы на сайтах знакомств.

Это очень хорошее время для семейных посиделок, на которых можно сблизиться и решить какие-то наболевшие проблемы в отношениях. Люди будут достаточно прямолинейными в этот день, поэтому не стоит искать в их словах и действиях тайный смысл. Всё будет предельно просто.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Стоит почаще в этот день прислушиваться к себе, к своим ощущениям и интуиции. Если вас посетят депрессивные мысли, то лучше найти способ как можно скорее от них избавиться. В этом вам поможет смена обстановки, творческие занятия. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют заняться физическими упражнениями, но не доводить себя до изнеможения.