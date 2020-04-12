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Маховик времени: Даша Жукова, Ульяна Сергеенко, Ксения Собчак на открытии бутиков весной 2008 года

Маховик времени: Даша Жукова, Ульяна Сергеенко, Ксения Собчак на открытии бутиков весной 2008 года

На этой неделе мы запустили новую рубрику "Маховик времени", в которой предлагаем вам перенестись на столичные светские мероприятия прошлых лет — пока в современности действует режим "никаких вечеринок".

В первом выпуске мы уже посмотрели, как проходили недели моды в 2008 году, ну а сегодня продолжаем это путешествие во времени и переносимся на презентации и открытия модных бутиков, которые состоялись весной 2008 года.

Время это тоже было, надо сказать, неспокойное — в разгаре финансовый кризис, но Москва все равно гуляет на открытии бутиков и даже может себе позволить визиты известных дизайнеров. Приглашенный Марк Джейкобс снимает гостеприимство российской столицы на "мыльницу", а вот у Алены Ахмадуллиной уже IPhone, Оксана Робски — еще светская дама, Петр Аксенов еще не обзавелся окладистой бородой и носит не мундиры, а золотой бомбер... Итак, вперед в прошлое!

Открытие бутика Stella McCartney — 27 марта 2008 года


Открытие корнера Ralph Lauren в ЦУМе — 23 апреля 2008 года



Презентация часов de Grisigono Meccanico dG в ресторане Baccarat — 25 апреля 2008 года



Ульяна Сергеенко с гостьями презентации

Открытие бутика Marc Jacobs — 26 апреля 2008 года






Марк Джейкобс и Даша Жукова

Открытие бутика Nina Ricci в "Крокус Сити Молле" — 27 мая 2008 года


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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