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Малышева рассказала, как не заразиться коронавирусом через еду

Малышева рассказала, как не заразиться коронавирусом через еду
Врач и телеведущая Елена Малышева объяснила, следует ли опасаться еды, которую приготовил зараженный коронавирусом повар.

В своем инстаграме она поделилась утверждениями профессора молекулярной биологии и имуннологии в Лос-Анджелесе Паулы Кэннон, которая заявила, что потребителям не следует бояться еды на вынос, поскольку на ресторанных кухнях придерживаются строгих гигиенических правил, чтобы избежать болезней пищевого происхождения.

Малышева добавила, что существуют дополнительные меры безопасности на случай, если повар все же кашлял или чихал во время приготовления пищи. В частности, разогрев пищи в микроволновой печи "убьет любой случайный вирус".


При покупке еды в контейнерах телеведущая рекомендует выложить их содержимое на тарелку и вымыть руки, после чего приступать к еде.

# Россия
По материалам: ria.ru

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