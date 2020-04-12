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Мексика заявила о помощи США в сокращении добычи нефти

Мексика заявила о помощи США в сокращении добычи нефтиФото: Charlie Riedel / AP

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил о готовности США взять на себя часть обязательств страны по сокращению добычи нефти, сообщает Reuters. Еще 100 тысяч страна готова сократить самостоятельно.

Во время пресс-конференции он объявил, что американские компании снизят добычу на 250 тысяч баррелей в сутки в зачет тех 400 тысяч баррелей, которые от Мексики требуют партнеры по ОПЕК+.

Мексика оставалась единственной из 23 участников встречи страной, которая не утвердила достигнутое соглашение. В рамках этой сделки участники ОПЕК+ обязались убрать с рынка 10 миллионов баррелей в сутки. Если учитывать реальный уровень добычи в мае, то наибольшие обязательства взяла на себя Россия, чье сокращение с мая достигнет 1,8 миллиона баррелей.

Участие самих США в сокращении добычи, на что рассчитывают в ОПЕК+, пока не подтверждено. Этот вопрос в настоящее время обсуждается на встрече министров энергетики стран «Большой двадцатки».

До этого, в ходе встречи ОПЕК+, вопрос сокращения добычи обсудили президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд. О результате этих переговоров не сообщалось, но к Кремле посчитали сделку о сокращении добычи состоявшейся.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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