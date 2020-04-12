МИД: более 37 тыс. россиян за рубежом обратились за материальной помощью

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

МИД России получил сведения о 37 тысячах граждан, которые остаются за рубежом из-за ситуации с COVID-19 и нуждаются в материальной помощи. Выплаты для 6 088 человек, включая членов семей заявителей, уже одобрены, говорится в сообщении на официальной странице российского внешнеполитического ведомства в Facebook.

В министерстве добавили, что вместе с членами семей выплат ожидают более 54 тысяч россиян.

«4 058 заявлений признано соответствующими требованиям, по ним принято положительное решение о выплатах на 6 088 человек, включая членов семей заявителей», — сообщили в дипведомстве.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы и полёты, осуществляемые по отдельным решениям Правительства РФ. С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров.

Ранее в Минтрансе сообщили, что на вывозные рейсы могут претендовать те, кто выехал из страны в 2020 году. При этом желающие выехать на родину должны быть зарегистрированы на портале госуслуг. На основании этих сведений будут формироваться списки вывозных рейсов по принципу «одна страна вылета — один российский регион или город прилета».

На сайте Совета Федерации создан раздел, посвящённый антикоронавирусным мерам, в котором содержится сводка актуальных нормативных правовых актов и информационных материалов по реагированию на ситуацию COVID-19.