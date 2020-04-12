МИД раскритиковал сообщение Госдепа о Дне космонавтики

Лидия Мартынова

Сообщение госдепартамента США о Международном дне полета человека в космос без упоминания о Юрии Гагарине - это дезинформация и подлый прием эпохи постправды, заявил МИД РФ.

Ранее госдепартамент =68.ARC2eXZSU8woXj2dtcN01DISBpxj2_uXa5A3PjWxAhkgyhSlFiLdQq-z2FeY5ObtwvoafSQUQEO7ffqoRaXy09zmYMcNeTXuZlz1y89FbhSFwCpJ6Gzoxsnki7Irdrj-YXXGkLLSjNBCQz6lMfe_3vKPfkhxsXhVlh3sGkHf1WTBsaG0CIwolYbfsXKv1E98Qs1kdlySsp1KDBJMrawur-GJDtEDx6nF8Jrdkt-YEluyeDPeS-8OXqE0BJ7XSg5RuWL-RKws-_e_Vr116t1hMqV3rTgoGWhii8V0b8Lx2rDNSDHgRym2V1h54hKZUIoJlaCnatHegnEQC-ZpfCv_R8sMRg&__tn__=%2CdK*F-R&eid=ARASUHTXLEiROpF2rkCPmThp9hcAX-6F-1swTwX644DzEleQ-C6sPPyvw0z7JA05G4uCiXZWeca2nnOc]разместил в своем русскоязычном аккаунте в Facebook поздравление с Международным днем полета человека в космос, который ежегодно отмечается 12 апреля. В России в этот день празднуют День космонавтики. В сообщении госдепа отмечается, что "59 лет назад был совершен первый полет человека в космос".

"Напоминаем коллегам из госдепартамента США, что первым человеком в космосе стал советский космонавт, его зовут Юрий Алексеевич Гагарин. Не упомянуть об этом - это дезинформация и подлый прием эпохи постправды", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.

СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток" 12 апреля 1961 года.