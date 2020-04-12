Миллион долларов за создание вакцины от коронавируса пообещал Зеленский

Вадим Карасев

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил о том, что, якобы, Владимир Зеленский пообещал не менее одного миллиона долларов тому, кто создаст вакцину от коронавируса.

Ляшко рассказал, что президент Украины дал ему поручение написать об этом академикам. Хотя, он не знает, из какого фонда Зеленский собирается выделить эти средства, пишет издание РИА Новости.

Ранее правительством Украины были разработаны поправки в государственный бюджет на текущий год. Согласно этим поправкам, был предусмотрен фонд для борьбы с коронавирусом в сумме 3,4 млрд долларов. Но Рада не поддержала этой инициативы и законопроект был отправлен на доработку. В конечном итоге кабмин вынес предложение сократить бюджет фонда с 3,4 до 2,4 млрд долларов.

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