Минэнерго: Цены на топливо в России могут сохраниться на нынешнем уровне

Влада Некрасова

Стоимость автомобильного топлива в России в этом году скорее всего не изменится. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на телеканале «Россия-1».

«За прошлый год у нас цены на бензин в среднем выросли примерно на 2% год к году, это за 2019 год. На дизельное топливо примерно на том же уровне — ниже уровня инфляции. Я уверен, что и в этом году будут темпы роста не выше уровня инфляции, а может быть, просто сохранятся на текущем уровне», — сказал министр.

Как сообщало ИА Newstes , российские СМИ прогнозируют, что импорт нефтепродуктов в Россию будет запрещен. Таким образом власти постараются не допустить ввоз в страну более дешевого бензина из-за границы. Из-за падения цен на нефть бензин и дизельное топливо на cпотовом рынке Европы стали стоить дешевле, чем в России.

Производство бензина пятого экологического класса в России за неделю с 1 по 7 апреля упало на 18,9% к уровню предыдущей недели и составило 648 тысячи тонн вместо 799,3 тысячи тонн. Товарные остатки по состоянию на 6 апреля составили 1,8 млн тонн, увеличившись на 0,1 млн тонн (около 6%). По оценкам независимых экспертов, за две недели спрос на топливо в России упал на 50%, а в зависимости от продолжительности карантина и жесткости ограничительных мер снижение может достигнуть и 70%.