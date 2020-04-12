Мясников рассказал о «русском чуде» в борьбе с пандемией коронавируса
Известный врач и телеведущий Александр Мясников, который руководит ГКБ им. Жадкевича, обратил внимание на разницу в статистике смертности пациентов от коронавируса в России и Германии.
По его мнению, «коронавирус нас явно щадит и это видно по цифрам». В своем телеграм-канале врач написал, что все говорят о «германском чуде», но весьма напрасно молчат о «чуде русском».
Александр Мясников предположил, что, возможно, это косвенно подтверждает эффективность вакцинации БЦЖ (вакцина против туберкулёза. — ИА Newstes).
Он также заметил, что, к удивлению всего мира, система здравоохранения в России может оказаться гораздо эффективнее, чем западная, несмотря на огромные бюджетные средства, которые США и Европа вкладывают в свою медицину. По факту, пишет знаменитый доктор, западное здравоохранение буквально рухнуло под ударом пандемии.
При этом он уверен, что расслабляться ни в коем случае нельзя. Очень многое зависит не только от медицины, но и от дисциплинированности самих людей.
По его словам, сегодня в России смертность от коронавируса намного ниже, чем от гриппа, и существенно ниже, чем от других видов пневмоний. Врач убежден, что это результат в том числе и карантинных мероприятий.
Ранее ИА Newstes сообщало, что Мясников предупредил об осторожности при использовании аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), так как они сами могут являться источником инфекции.