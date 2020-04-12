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Мясников рассказал о «русском чуде» в борьбе с пандемией коронавируса

Мясников рассказал о «русском чуде» в борьбе с пандемией коронавируса

Известный врач и телеведущий Александр Мясников, который руководит ГКБ им. Жадкевича, обратил внимание на разницу в статистике смертности пациентов от коронавируса в России и Германии.

По его мнению, «коронавирус нас явно щадит и это видно по цифрам». В своем телеграм-канале врач написал, что все говорят о «германском чуде», но весьма напрасно молчат о «чуде русском».

«В Германии 2 800 умерших на 82 млн населения, при том что в России — меньше 100 на 145 млн. Хотя тестируем мы в абсолютных цифрах не меньше Германии», — констатировал он.

Александр Мясников предположил, что, возможно, это косвенно подтверждает эффективность вакцинации БЦЖ (вакцина против туберкулёза. — ИА Newstes).

«Ведь в той же Германии низкие цифры отчасти от большого количества восточных немцев, в ГДР БЦЖ была так же обязательна», — продолжил рассуждать доктор.

Он также заметил, что, к удивлению всего мира, система здравоохранения в России может оказаться гораздо эффективнее, чем западная, несмотря на огромные бюджетные средства, которые США и Европа вкладывают в свою медицину. По факту, пишет знаменитый доктор, западное здравоохранение буквально рухнуло под ударом пандемии.

«Наша громоздкая и, как мне представлялось, устаревшая система здравоохранения с упором не на первичную амбулаторную помощь, а на стационары, на деле может оказаться более приспособлена к экстремальным условиям. У нас в разы больше больничных коек на душу населения, чем на Западе. Мир с удивлением узнал, что аппаратов ИВЛ и средств защиты у нас больше, чем у них», — констатирует эксперт.

При этом он уверен, что расслабляться ни в коем случае нельзя. Очень многое зависит не только от медицины, но и от дисциплинированности самих людей.

«Врачи могут лечить, но не остановить распространение болезни. Остановить можем только мы сами, принимая все меры, чтобы не заражать друг друга», — уверен Мясников.

По его словам, сегодня в России смертность от коронавируса намного ниже, чем от гриппа, и существенно ниже, чем от других видов пневмоний. Врач убежден, что это результат в том числе и карантинных мероприятий.

Ранее ИА Newstes сообщало, что Мясников предупредил об осторожности при использовании аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), так как они сами могут являться источником инфекции.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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