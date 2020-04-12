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Модный дайджест: от домашнего креатива Жан-Поля Готье до переодевания в подушки

Модный дайджест: от домашнего креатива Жан-Поля Готье до переодевания в подушки

Подходит к концу очередная неделя, ну а мы традиционно подводим итоги и вспоминаем, что происходило в мире моды. Жан-Поль Готье показал, как сделать браслеты из консервных банок, инстаграм сходит с ума по очередному челленджу — об этом и другом рассказываем в нашем дайджесте.

1.Стань учеником Готье: модельер дал мастер-класс и запустил очередной челлендж

Жан-Поль Готье всегда был сторонником мнения, что красоту можно увидеть в совершенно разных вещах, и активно доказывал свою правоту на практике. Модный объект он в свое время создал даже из консервных банок! Стилизованные металлические конструкции использовались и в качестве упаковки духов, и в качестве украшений.

Теперь Готье предлагает и всем желающим проверить это утверждение — дизайнер запустил в инстаграме новый челлендж #AtHomeWithGaultier, который не даст заскучать в самоизоляции. Задача крайне проста: найти в доме любую консервную банку и стилизовать ее как аксессуар.

2.Не плачь в подушку — надевай ее! Инстаграм покоряет новый челлендж

Если на бизнесе продолжительный режим самоизоляции явно сказывается отрицательно, то вот фантазия людей улучшается с каждым днем. Каких только челленджей и флешмобов уже не возникло на просторах интернета за это время! И иссякать этот источник явно не собирается — встречайте #PillowChallenge!


Пользователи сети массово примеряют на себя подушку в виде платья! В ход идут и простые белые, и украшенные цветочным принтом или вышивкой — количество постов уже приближается к 30 тысячам.

3.Федук и Луна снялись в новой кампании Puma

Амбассадоры спортивного бренда стали героями новой кампании, посвященной кроссовкам RS. В новой коллекции представили классическую модель RS и новую модель RS-X3.

Дизайнеры поэкспериментировали не только с сочетанием материалов, но и с дизайном, собрав "пазл" из оттенков и текстур. Цветовая палитра была вдохновлена "олдскульными" видеоиграми.



4.Все для безопасного шопинга: на сайтах ЦУМ и Mercury появились ювелирные новинки

Самоизоляция — не повод отказывать себе в покупках, ведь большинство товаров сегодня можно приобрести и не вставая с дивана. Если стресс от сидения дома достиг уже такого уровня, что снять его может только блеск бриллиантов, то самое время узнать о новинках в ювелирных магазинах.

На сайтах ЦУМ и Mercury появились изделия от Messika и Stephen Webster. Обратить внимание стоит на линейки Lucky Move Color с яркими перстнями и подвесками и Vertigo, которую оценят любительницы четких геометрических линий.



5."Модное чтиво": как мода переживала кризисы

На сайте Vogue на этой неделе появилась любопытная статья под названием "Мода во времена кризиса: 6 уроков из военного времени, которым нас может научить пример прабабушек". В ней авторы вспоминают, как глянцевый журнал и вся индустрия моды восставали из руин в военное и послевоенное время. Впрочем, начать этот экскурс стоит с еще одной статьи — о редакторе британского Vogue Одри Уизерс, которая как раз возглавляла издание в это тяжелое время.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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