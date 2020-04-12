Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мошенники начали «штрафовать» россиян за нарушение самоизоляции

Мошенники начали «штрафовать» россиян за нарушение самоизоляцииФото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Мошенники начали рассылать россиянам сообщения с требованием уплатить штраф за якобы имевшее место нарушение самоизоляции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экспертов специализирующихся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB.

В сообщениях злоумышленники запугивали граждан несуществующим постановлением ФСИН и требовали в течение суток оплатить штраф переводом на номер абонента, чтобы избежать уголовного дела.

Известно,что такие уведомления поступали абонентам и пользователям мессенджеров в пятницу, 10 апреля.

9 апреля сообщалось, что полицейские в Москве составили более 400 административных протоколов о нарушении режима самоизоляции.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении размера штрафа за нарушение карантина. Теперь нарушителям придется заплатить от 15 до 40 тысяч рублей.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Вслед за Бабкиной: в Москве госпитализирован историк моды Васильев
Вслед за Бабкиной: в Москве госпитализирован историк моды Васильев
Роухани: Иран справляетсяс коронавирусом лучше, чем Европа
Роухани: Иран справляетсяс коронавирусом лучше, чем Европа
Евросоюз отреагировал на призыв крымчан в армию
Евросоюз отреагировал на призыв крымчан в армию
Мошенники начали «штрафовать» россиян за нарушение самоизоляции
Мошенники начали «штрафовать» россиян за нарушение самоизоляции
В Иране число случаев заражения коронавирусом превысило 71 тысячу
В Иране число случаев заражения коронавирусом превысило 71 тысячу
Сменился владелец Сбербанка
Сменился владелец Сбербанка
Первый пациент с коронавирусом умер в еще одном регионе России
Первый пациент с коронавирусом умер в еще одном регионе России
В Польше заявили о невозможности снабжать Украину американским газом
В Польше заявили о невозможности снабжать Украину американским газом
В Германии впервые число вылечившихся от коронавируса превысило число зараженных
В Германии впервые число вылечившихся от коронавируса превысило число
Основатель «Хора Турецкого» собрался на Марс
Основатель «Хора Турецкого» собрался на Марс
Три Знака Зодиака, которым не страшен любой кризис
Три Знака Зодиака, которым не страшен любой кризис
Ко Дню космонавтики: 11 выдающихся женщин-астронавтов в мире
Ко Дню космонавтики: 11 выдающихся женщин-астронавтов в мире

Топ на сегодня

США решили помочь Италии, чтобы «разоблачить» Россию и Китай
США решили помочь Италии, чтобы «разоблачить» Россию и Китай
YouTube удалил, а потом вернул видеоролик с интервью главврача Коммунарки
YouTube удалил, а потом вернул видеоролик с интервью главврача
"Понимают друг друга". Песков оценил переговоры Путина и Трампа
"Понимают друг друга". Песков оценил переговоры Путина и Трампа
В Кремле оценили эффективность международных структур в борьбе с COVID-19
В Кремле оценили эффективность международных структур в борьбе с
В Абхазии выявили третьего зараженного коронавирусом пациента
В Абхазии выявили третьего зараженного коронавирусом пациента

Еще по теме

В Ростове штрафуют за нарушение самоизоляции
В Ростове оштрафованы три человека за нарушение режима самоизоляции
Столичные полицейские получили право штрафовать нарушителей самоизоляции
В Москве нарушители режима самоизоляции заплатят штраф