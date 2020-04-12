Мошенники начали «штрафовать» россиян за нарушение самоизоляции

Вадим Карасев

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Мошенники начали рассылать россиянам сообщения с требованием уплатить штраф за якобы имевшее место нарушение самоизоляции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экспертов специализирующихся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB.

В сообщениях злоумышленники запугивали граждан несуществующим постановлением ФСИН и требовали в течение суток оплатить штраф переводом на номер абонента, чтобы избежать уголовного дела.

Известно,что такие уведомления поступали абонентам и пользователям мессенджеров в пятницу, 10 апреля.

9 апреля сообщалось, что полицейские в Москве составили более 400 административных протоколов о нарушении режима самоизоляции.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении размера штрафа за нарушение карантина. Теперь нарушителям придется заплатить от 15 до 40 тысяч рублей.