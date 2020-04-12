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Муж экс-супруги Андрея Григорьева-Апполонова впервые показал лицо их сына

Муж экс-супруги Андрея Григорьева-Апполонова впервые показал лицо их сына
Роман Марии с баскетболистом Андреем Зубковым развивался довольно стремительно. Женщина ушла от «рыжего Иванушки» и уже через несколько месяцев вновь стала женой и матерью. В январе у пары родился наследник.

Сразу же после рождения мальчика Мария и Андрей Зубковы полностью окунулись в семейные хлопоты, о которых нередко рассказывают публике. Однако молодые родители до последнего предпочитали держать внешность новорожденного в тайне от посторонних глаз. Лишь сегодня отец ребенка, которого назвали Александром, решил опубликовать подборку из фотографий малыша. 

Зубков показал первые трогательные кадры из жизни сына — от рождения и до настоящего момента. Среди них встречаются как студийные, так и личные снимки, сделанные папой и мамой. Баскетболист сопроводил новый пост умилительной подписью, которая вызвала отклик у поклонников.

«Ну вот нам и три месяца. Мы очень быстро растем 71 сантиметра и 7,3 килограмма. Да, я иногда не сплю ночами, но так я очень хороший, веселый и милый ребенок. Родной наш, мы с мамой тебя очень любим и сделаем все, чтобы ты вырос самым счастливым», — написал Андрей.

Почитатели звездной четы тут же принялись гадать, на кого больше похож ребенок, а также пожелали наследнику Маши и Андрея счастливой жизни. «Такой классный! Здоровья сыночку. Он ваша копия»; «Растите большими и здоровенькими»; «Ой, какой малышок-карандашок! Тьфу-тьфу-тьфу, расти большой и сильный», — откликнулись подписчики Андрея.

Напомним, что Мария прожила с Андреем Григорьевым-Апполоновым 16 лет. У пары есть двое сыновей: Иван и Артемий. После расставания музыкант признался, что не держит зла на бывшую жену и до сих пор трепетно к ней относится. 

«То, что мы с Машей разбежались, сюрпризом ни для меня, ни для нее не стало, потому что наши отношения, наши чувства за последние пару лет действительно остыли. Хотя за себя могу сказать, что люблю ее сейчас так же, как в первый день нашего знакомства. И, конечно, я переживал», — рассказывал «СтарХиту» Григорьев-Апполонов. 

К слову, поклонники певца настроены не так доброжелательно. Многие считают поступок Марии некрасивым и осуждают бывшую супругу Григорьева-Апполонова. Сам же Андрей решил не принимать участия в разговорах на эту тему и занялся подготовкой к собственному юбилею, который состоится летом. Сейчас артист записывает новые песни для праздничного концерта. «Вы по поводу бывшей жены? Совет да любовь, восклицательный знак», — заявлял ранее исполнитель.

Фото: личный архив, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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