На Дону выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом

Вадим Карасев

В Ростовской области ещё у 14 человек была диагностирована коронавирусная инфекция.

Об этом сообщает официальный портал правительства Ростовской области. Источник отмечает, что среди них пятеро жителей донской столицы, трое – из Мартыновского района, два пациента проживают в Зверево, по одному – из Батайска, Донецка, Октябрьского и Цимлянского районов.

Всего же, пишет официальный источник, по состоянию на 10.00 воскресенья, 12 апреля, у 52 жителей Ростовской области диагностирована коронавирусная инфекция, пять человек – выздоровели.

Из 88 человек, находящихся на данный момент в стационаре, – один ребенок. Восемь человек – в тяжелом состоянии, трое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

автор: Валерия Пономарева