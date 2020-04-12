Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Новые случаи заболевания коронавирусом нового типа за прошедшие сутки выявлены в 52 регионах России, рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости».

По количеству новых случаев заболеваний по-прежнему лидирует Москва — 1306 пациентов. Далее следуют Московская область (278), Санкт-Петербург (69), Мурманская область (61), Нижегородская область (42) и Краснодарский край (31).

В Красноярском крае выявлено 25 новых случаев, по 23 — во Владимирской области и Мордовии, в Башкирии — 19, по 18 — в Брянской и Ивановской областях, в Чечне — 17, в Рязанской области — 16, в Пермском крае и Тамбовской области — по 15.

В Ярославской и Ростовской областях выявили по 14 новых случаев, в Воронежской области, Ямало-Ненецком автономном округе и Бурятии — по 12, в Чувашии и Амурской области — 11. В Тюменской области диагноз поставили девяти новых пациентам, в Ставропольском крае, Астраханской и Ульяновской областях — восьми, в Северной Осетии, Саратовской области и Марий Эл — семи.

По пять новых случаев зафиксировано в Липецкой, Калининградской, Ленинградской, Волгоградской, Иркутской и Белгородской областях, а также Кабардино-Балкарии. Четыре — в Свердловской области и Забайкальском крае, три — в Тульской, Самарской и Вологодской областях и Якутии. По двое новых заболевших — в Карачаево-Черкессии, Удмуртии, Крыму и Омской области, по одному — в Приморском крае, Курской, Кировской и Курганской областях.

Всего за прошедшие сутки в России выявлено 2 186 случаев заражения коронавирусом нового типа. Таким образом, общее число заболевших составило 15 770 человек в 82 регионах. Выздоровел на данный момент 1 291 человек, 130 человек умерли.

В конце прошлого года власти Китая сообщили о распространении новой коронавирусной инфекции в городе Ухань. В марте ВОЗ объявила вспышку пандемией. По последним данным, в мире заражены более 1,6 миллиона человек, более 100 тысяч скончались.