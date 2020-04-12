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Новак: Из нефтяного кризиса будем выходить до конца этого года

Новак: Из нефтяного кризиса будем выходить до конца этого года

Ситуация, которая сложилась на мировом рынке нефти, не закончится как минимум до конца этого года. Об этом сегодня, 12 апреля, заявил министр энергетики РФ Александр Новак на телеканале «Россия-1».

«Я думаю, что мы будем достаточно долго выходить из той ситуации, которая складывается сегодня на нефтяном рынке. Как минимум до конца этого года — в лучшем случае, — сказал он. — Это абсолютно другая реальность по сравнению с тем, как это было. Мы никогда не находились в условиях, когда снижается спрос в мире на добываемую нефть почти на 15−20%. Это огромные цифры, которых никогда не было. Нам нужно пережить пик падения спроса».

Как сообщало ИА Newstes , ранее Александр Новак предположил, что стоимость автомобильного топлива в России с высокой степенью вероятности не изменится до конца года.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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