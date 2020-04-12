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Новак оценил ситуацию с ценами на бензин в России

Новак оценил ситуацию с ценами на бензин в России
Рост цен на топливо в стране до конца года будет не выше инфляции, возможно даже сохранение на текущем уровне, сказал Новак в эфире телепередачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"За прошлый год у нас цены на бензин в среднем выросли примерно на 2% год к году, это за 2019 год, на дизельное топливо - примерно на том же уровне, ниже уровня инфляции. Я уверен, что и в этом году будут темпы роста не выше уровня инфляции, а может быть, просто сохранятся на текущем уровне", - сказал Новак.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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