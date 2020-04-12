О состоянии здоровья Владимира Путина поведал Песков

Вадим Карасев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поведал россиянам о состоянии здоровья Владимира Путина. По его словам, здоровье у главы государства отменное.

Также он сообщил, что хоть работа президента в настоящее время и ведется в режиме видеоконференций, мероприятий при этом меньше не стало, а порой даже больше.

Напомним, что в конце марта Владимир Путин посещал больницу в Коммунарке, а позже стало известно, что главный врач данного медучреждения Денис Проценко заразился коронавирусом.

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