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Оценена вероятность второй волны коронавируса в Китае

Оценена вероятность второй волны коронавируса в КитаеФото: Aly Song / Reuters

Главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Наньшаня, несмотря на то что есть риск завоза и распространения заражения из других стран, вероятность новой масштабной вспышки достаточно мала. Он объяснил это тем, что в Китае очень жесткие профилактические меры.

Наньшань рассказал, что местные жители носят маски и соблюдают дистанцию. При обнаружении первых симптомов коронавируса больного быстро изолируют. «Риск, конечно, есть. Но вероятность второй масштабной вспышки в Китае крайне низка», — заключил главный эпидемиолог Китая.

В марте глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья США Энтони Фаучи заявил, что, после того как Китай отменит карантин, в стране может начаться вторая волна эпидемии коронавируса. «По мере того как они будут снимать ограничения и возвращаться к нормальной жизни, может возникнуть вторая волна [заражения]. Надеюсь, этого не произойдет», — сказал он.

В настоящее время в мире зарегистрировано более 1,7 миллиона заразившихся коронавирусом. От вызванного им заболевания COVID-19 умерли 108,8 тысячи человек, 404,2 тысячи излечились. Случаи заболевания выявлены в 185 странах.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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