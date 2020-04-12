Пандемия вмешалась в требования Рамадана: Эр-Рияд обдумывает изменения

Алексей Вольцев

Священный для мусульман месяц Рамадан может пройти в Саудовской Аравии, где расположены главные исламские святыни, без намаза таравих (желательный намаз, который совершается в месяц Рамадан после обязательной ночной молитвы и длится до появления зари), если продолжится пандемия коронавируса Сovid-19. Об этом накануне, 11 апреля, в эфире государственного телеканала сообщил министр по делам ислама Саудовской Аравии Мухаммед аль-Укейл.

Намазы таравих будут приостановлены во время Рамадана, если Советом старших учёных и властями королевства не будет принято иное решение, отметил глава ведомства.

В то же время глава Управления по делам Каабы в Мекке и мечети Пророка в Медине Ахмед аль-Мансури сообщил, что решения по намазу таравих принимает Совет старших учёных Саудовской Аравии, и ситуация будет оцениваться в свете его рекомендаций.

На страницах ближневосточных СМИ и в арабском сегменте соцсетей высказывается всё больше опасений по поводу того, как пандемия коронавируса повлияет в этом году на один из столпов ислама. Наступление Рамадана, которое зависит от нахождения Луны в определённой фазе, в 2020-м ожидается 23 апреля. Во время соблюдения поста мысли приверженцев ислама сосредоточены на духовном самоочищении, групповых собраниях, коллективных молитвах, вечерней трапезе ифтар. В этот месяц повсеместно практикуется совместное питание после захода солнца, раскуривание кальяна в специальных палатках, другие религиозные и общественные мероприятия. Но по мере того, как страны во всём мире предпринимают попытки запретить проведение общественных собраний, чтобы попытаться замедлить распространение коронавируса, многие мусульмане обеспокоены по поводу того, как они будут следовать требованиям Рамадана в этом году.

В крупнейшей арабской монархии с населением около 35 миллионов человек, по данным на 11 апреля, подтверждено более 4 000 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 52 пациента с диагнозом Covid-19 скончались.

Ранее были приостановлены все молитвы во внешних дворах двух крупнейших мечетей в Мекке и Медине в качестве мер по борьбе с распространением коронавируса. Торговые центры и парки закрыты, гражданам настоятельно рекомендуется оставаться дома. Улицы королевства опустели сразу после вступления в силу с 23 марта режима комендантского часа, установленного с 7 вечера до 6 утра на 21 день. В отдельных городах введены специальные режимы комендантского часа.