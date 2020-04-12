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Переболевший коронавирусом жених напугал ведущих «Давай поженимся!»

Переболевший коронавирусом жених напугал ведущих «Давай поженимся!»Кадр: @_davay_pozhenimsya_

Участник телешоу «Давай поженимся!», депутат Госдумы от ЛДПР Александр Старовойтов рассказал, что переболел легкой формой коронавируса. Фрагмент выпуска с участием жениха опубликован в Instagram-аккаунте передачи.

Ведущая, актриса Лариса Гузеева заметила, что спустя несколько лет с момента первого участия в передаче Старовойтов стал лучше выглядеть. На это депутат заметил, что за месяц похудел на четыре килограмма, так как «болел сильно» и практически ничего не ел.

Такой ответ напугал ведущих и они стали уточнять, не был ли это коронавирус. «Это была одна из форм коронавируса, но лайтовый вариант. Не переживайте, я не заразный», — сказал он. После этого Гузеева произнесла суеверную фразу для защиты от болезни: «Тьфу-тьфу-тьфу три раза, не моя зараза. Лети, лети, лети, ни в кого не попади». «Зачем вы сегодня сюда пришли!» — возмутилась астролог Василиса Володина.

Ранее сообщалось, что 52-летний герой шоу «Давай поженимся!» по имени Александр въехал в студию программы на коне и исполнил для ведущих песню. Его появление лишило Ларису Гузееву дара речи.

Старовойтов первый раз участвовал в «Давай поженимся!» в марте 2014 года. Жених тогда пообщался с тремя потенциальными невестами. В описании выпуска говорилось, что он «ищет длинноволосую девушку с естественным лицом, тонкой талией и достойными родителями». В конце передачи он выбрал в избранницы участницу по имени Кристина.

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По материалам: lenta.ru

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