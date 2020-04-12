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Переехавший в США хоккеист пожалел выживающих в России соотечественников

Переехавший в США хоккеист пожалел выживающих в России соотечественников

Российский игрок НХЛ Никита Задоров, выступающий за клуб "Колорадо Эвеланш", во время трансляции в Instagram объяснил, почему он переехал в США, и пожалел тех, кто остается жить в России.

По словам Задорова, он хотел бы жить в России и видеть там позитивные изменения, однако ему "жаль" оставшихся, в особенности пожилых, которые вынуждены выживать. В США, по его словам, есть стабильность.

Я бы очень хотел жить в России, но в нашей стране сломанная система, нет стабильности, моей семье безопаснее находиться в Америке. Моим детям безопаснее ходить в местные школу, университет, спортивные школы — нет коррупции. Здесь вложишь деньги, и твой бизнес поддержат, деньги не зависят от цены на нефть. Стабильность — это самое главное.

Задоров живет в Америке уже восемь лет. Изначально он выступал за канадский клуб "лондон Найтс", затем начал играть в "Баффало Сейбрс". За "Колорадо Эвеланш" россиянин выступает уже в течение пяти лет, при этом иногда его включают в состав сборной России.

Как сообщал Ruposters, ранее США предсказали максимальную безработицу со времен Великой депрессии.

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По материалам: uposters.ru

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