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Первый пациент с коронавирусом умер в еще одном регионе России

Первый пациент с коронавирусом умер в еще одном регионе РоссииФото: Илья Питалев / РИА Новости

Власти Курской области сообщили о первой смерти пациента с коронавирусом, передает «Интерфакс» в воскресенье, 12 апреля.

Жительница, находившаяся на лечении в инфекционной больнице имени Семашко, скончалась в результате внезапной остановки сердца на фоне хронического заболевания сердечно-сосудистой системы, проинформировали в пресс-службе администрации региона.

Всего в регионе зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом. Трое выздоровели, под наблюдением находится 771 человек.

Ранее в воскресенье сообщалось, что за последние сутки в РФ зафиксировано 24 летальных исхода. Всего о коронавируса умерли 130 человек. Общее число заразившихся в стране увеличилось до 15 770. Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Москве — 1306.

11 апреля в Кремле заявили о тяжелой ситуации с коронавирусом в Москве и Санкт-Петербурге.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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