Песков рассказал, что Путин скучает по живому общению

Влада Некрасова

Общение с людьми является для президента РФ Владимира Путина абсолютным приоритетом в работе, но невозможность такого общения в условиях распространения коронавируса не влияет на его график, заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Я убеждён, что скучает (по поездкам и общению с людьми вживую — ред.). Для него (Путина — ред.) общение с людьми является абсолютным приоритетом в его работе, он именно оттуда черпает понимание реальности. Но невозможность, наверное, проводить это прямое общение никоим образом не влияет на интенсивность его графика. График не то, что такой же, он гораздо более интенсивный, чем в обычный период", - сказал Песков.

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