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Песков рассказал о работе "по-путински"

Песков рассказал о работе "по-путински"
Президент Владимир Путин стремится изучить любую проблемную ситуацию со всех сторон, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире программы "Москва, Кремль, Путин" на телеканал е "Россия 1".

"Он всегда считает необходимым изнутри убедиться в том, что система во время кризиса, во время чрезвычайной ситуации функционирует правильно", — отметил он, комментируя визит главы государства в больницу в Коммунарке.

# Политика / Россия
По материалам: ria.ru

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