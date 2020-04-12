Песков рассказал о работе "по-путински"
Сегодня, 14:56 Алексей Вольцев
Президент Владимир Путин стремится изучить любую проблемную ситуацию со всех сторон, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире программы "Москва, Кремль, Путин" на телеканал е "Россия 1".
"Он всегда считает необходимым изнутри убедиться в том, что система во время кризиса, во время чрезвычайной ситуации функционирует правильно", — отметил он, комментируя визит главы государства в больницу в Коммунарке.
По материалам: ria.ru