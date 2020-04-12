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Плачущую жену актера Прилучного назвали стервой и провокаторшей

Плачущую жену актера Прилучного назвали стервой и провокаторшейПавел Прилучный и Агата МуцениецеФото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин высказался на тему конфликта в семье актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, обвинив женщину в стервозности и провокациях. Об этом Разин написан на своей странице в Instagram.

«Прошу ни журналистов, ни других людей не поддаваться на ту провокацию, которую устроила супруга Павла Прилучного. Нападение на него с ее стороны продиктовано ее неуемным и очень сложным характером, из-за которого Паша не смог с ней найти общий язык», — заявил Разин.

Продюсер также добавил, что поднимать руку на женщину — «выше достоинства» Прилучного, и назвал обвинения Муцениеце в домашнем насилии в адрес мужа полной ложью. По его словам, актриса превратила жизнь супруга в «сущий ад»: «Считаю, что вся эта травля устроена ей специально, потому что она, как стерва, его ревнует даже к полотенцу или к стулу».

Прошу ни журналистов, ни других людей не поддаваться на ту провокацию, которую устроила супруга Павла Прилучного. Нападение на него с ее стороны продиктовано ее неуемным и очень сложным характером, из-за которого Паша не смог с ней найти общий язык. Все, что она говорит, что, якобы, её кто-то бьёт(Паша-бывший боксёр, а боксеры никого вне ринга не бьют), что, якобы, над ней кто-то издевается - это все её выдумки. Паша никогда не поднимал руку на женщину. Это выше его достоинства. Не надо на это поддаваться. Это - полная ложь и она умышленно все это делает. Она умышленно уничтожает Павла и наговаривает на него. Я его знаю, как порядочного человека и то, что она делает - это чисто прибалтийские дела. Как они ненавидели нас, так они нас и ненавидят. Считаю, что вся эта травля устроена ей специально, потому что она, как стерва, его ревнует даже к полотенцу или к стулу. Она превратила жизнь Павла в сущий ад. И детей умышленно настраивает против него. Такое неадекватное поведение и такой ужас, который Павел переживает, не пожелаешь даже своему врагу. Все, что она рассказывает прессе - ложь. Не удивлюсь, если у неё будут синяки, потому что такие, как Катя Гордон, учат, как правильно делать себе синяки и как мять кожу для того, чтобы были отёки. Мы уже это проходили. Не ведитесь на её подлость и её ложь. Паша - порядочный человек и не заслуживает того, что она творит с ним. Жить под одной крышей с такой женщиной невозможно. Это я вам говорю точно. У меня есть четверо знакомых, которые женились на девушках из Прибалтики. У всех них такая же судьба, как у Паши. Их жены также издевались и издеваются над ними по сей день, настраивают детей против них. По-моему, у них это в характере. Поэтому советую русским ребятам прежде, чем жениться на прибалтийке, 10 раз подумать, стоит ли вам такую женщину иметь в своей семье.🙏🤦‍♂️😱

Фото опубликовано @razin_andrei_lm

По мнению Разина, причины такого поведения Муцениеце стоит искать в ее происхождении. «У меня есть четверо знакомых, которые женились на девушках из Прибалтики. У всех них такая же судьба, как у Паши. Их жены также издевались и издеваются над ними по сей день, настраивают детей против них», — пояснил он, призвав россиян не жениться на уроженках прибалтийских стран.

Ранее актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного. «Мне надоело прикрывать его зад. Он реально десять дней не просыхает, пьет алкоголь в немереных количествах. Видимо, у него токсины закрыли его мозг. Привет Джигану, как говорится», — сквозь слезы посмеялась она.

В марте Муцениеце заявила о предстоящем разводе с Прилучным, но позднее стало известно, что время самоизоляции они проводят вместе со своими детьми.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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