Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Подруга Бабкиной рассказала о "тяжелом" состоянии певицы

Подруга Бабкиной рассказала о "тяжелом" состоянии певицы

Подруга Бабкиной рассказала о "тяжелом" состоянии певицы
Состояние народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, остается тяжелым. Об этом в беседе с Пятым каналом заявила подруга певицы, диетолог Маргарита Королева.


"По крайней мере, оно (состояние Бабкиной. — Прим. Ред.) стало стабильным, не ухудшается. У врачей появилось хорошее настроение и вера в то, что все далее будет проходить более успешно. Есть стабильность, и это нас уже всех радует. Ситуация в начале пути была тяжелее", — пояснила она.

Королева отметила, что в воскресенье врачи планируют снять Надежду Бабкину с аппарата ИВЛ и перевести на кислород.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Что смотреть онлайн 12 апреля. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 12 апреля. Расписание трансляций
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 13 по 19 апреля 2020 года
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 13 по 19 апреля 2020 года
Умер российский публицист Александр Тимофеевский-младший
Умер российский публицист Александр Тимофеевский-младший
Турция «взаперти» после паники из-за внезапного комендантского часа
Турция «взаперти» после паники из-за внезапного комендантского часа
В российском городе решили высадить 1488 кустарников к 75-летию Победы
В российском городе решили высадить 1488 кустарников к 75-летию Победы
В ЕАЭС ввели запрет на экспорт ряда продуктов из-за коронавируса
В ЕАЭС ввели запрет на экспорт ряда продуктов из-за коронавируса
Умер Александр Тимофеевский
Умер Александр Тимофеевский
Подруга Бабкиной рассказала о "тяжелом" состоянии певицы
Подруга Бабкиной рассказала о "тяжелом" состоянии певицы
Сара Джессика Паркер и Ким Кэттролл помирились
Сара Джессика Паркер и Ким Кэттролл помирились
Дмитрий Рогозин и Илон Маск вступили в заочную дискуссию о демпинге SpaceX
Дмитрий Рогозин и Илон Маск вступили в заочную дискуссию о демпинге
Лунный день сегодня 12 апреля 2020 года
Лунный день сегодня 12 апреля 2020 года
Что послушать на карантине: новые песни известных исполнителей
Что послушать на карантине: новые песни известных исполнителей

Топ на сегодня

Китай отправил в Россию медицинских специалистов для борьбы с COVID-19
Китай отправил в Россию медицинских специалистов для борьбы с COVID-19
Зараза как повод. США обвинили в использовании COVID против Асада
Зараза как повод. США обвинили в использовании COVID против Асада
Как часто можно использовать антисептик для рук, рассказала дерматолог Людмила Смирнова
Как часто можно использовать антисептик для рук, рассказала
В Германии число заболевших COVID-19 превысило 117 тысяч человек
В Германии число заболевших COVID-19 превысило 117 тысяч человек
В сети связали распространение коронавируса с вышками связи 5G
В сети связали распространение коронавируса с вышками связи 5G

Еще по теме

Стало известно об изменении состояния Надежды Бабкиной
Раскрыты подробности о состоянии Бабкиной
Появились подробности о состоянии Надежды Бабкиной
Раскрыт диагноз Бабкиной