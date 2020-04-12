Подруга Бабкиной рассказала о "тяжелом" состоянии певицы

Алексей Вольцев

Состояние народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, остается тяжелым. Об этом в беседе с Пятым каналом заявила подруга певицы, диетолог Маргарита Королева.





"По крайней мере, оно (состояние Бабкиной. — Прим. Ред.) стало стабильным, не ухудшается. У врачей появилось хорошее настроение и вера в то, что все далее будет проходить более успешно. Есть стабильность, и это нас уже всех радует. Ситуация в начале пути была тяжелее", — пояснила она.

Королева отметила, что в воскресенье врачи планируют снять Надежду Бабкину с аппарата ИВЛ и перевести на кислород.