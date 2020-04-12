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Появились подробности о состоянии Татьяны Булановой

Появились подробности о состоянии Татьяны БулановойФото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Певице Татьяне Булановой стало лучше. О своем состоянии артистка рассказала телеканалу «360».

Она отметила, что чувствует себя «уже хорошо». При этом, по словам артистки, она все еще находится в реанимации.

Отмечается, что концертный директор певицы отказался комментировать сообщения о ее госпитализации.

Татьяна Буланова была доставлена в больницу Санкт-Петербурга с подозрением на инсульт. Отмечалось, что у певицы проблемы с сердцем. В медучреждении ей проведут полное обследование, в ходе которого будут установлены причины ухудшения самочувствия.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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