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Появились подробности состояния Надежды Бабкиной

Появились подробности состояния Надежды БабкинойФото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Народную артистку России Надежду Бабкину, госпитализированную с пневмонией, вывели из медикаментозной комы. О подробностях ее состояния сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, к больным с вирусной пневмонией не пускают посетителей, поэтому сын артистки постоянно находится на телефонной связи с докторами больницы. Состояние Бабкиной стабильное, однако она все еще находится в реанимации.

Ранее подруга артистки Маргарита Королева сообщила, что у медиков появилась вера в то, что лечение будет проходить успешно. Она также отметила, что в воскресенье, 12 апреля, Бабкину планируется снять с аппарата ИВЛ и перевести на кислород, рассказала подруга певицы.

О госпитализации артистки стало известно 6 апреля. На следующий день ее ввели в искусственную кому для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких, который применяется при тяжелой пневмонии. 9 апреля сообщалось, что эстрадную певицу изолировали от всех и поместили в закрытый инфекционный бокс.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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