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Популярный российский комик ответил на упреки в «дебилизации населения»

Популярный российский комик ответил на упреки в «дебилизации населения»Фото: @gudokgudok

Российский телеведущий, комик и капитан команды КВН «Федор Двинятин» Александр Гудков ответил на упреки в том, что юмор может способствовать «дебилизации населения». Отвечая на вопрос Ксении Собчак в интервью на ее YouTube-канале, он заявил, что мог бы работать в подобных проектах, несмотря на критику окружающих, потому что воспринимает ситуацию иначе.

По словам Собчак, воспринимать определенные явления как «веселый треш» могут только люди, у которых есть серьезная культурная база. «Когда ты знаешь другой юмор, тогда ты можешь выйти на следующую ступень. Но если ты сразу попадаешь только на ступень, где Гоген Солнцев, то это действительно дебилизация», — сказала ведущая.

Гудков ответил, что принял камень в свой огород. Он добавил, что достаточно видел и знает, чтобы воспринимать многое иронически. При этом комик отметил, что за такую «несерьезность» его часто критикует мама. «Где мужская дубленка? Почему ты так выглядишь? Мне за тебя стыдно», — спародировал он ее высказывания.

Ранее Гудков сообщил, что модный дом Gucci назначил его своим представителем. Позже он признался, что заявление было шуткой.

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По материалам: lenta.ru

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