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Порядок оказания медпомощи беременным в Москве изменили

Порядок оказания медпомощи беременным в Москве изменили

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Посещение женских консультаций, дневных стационаров и консультативно-диагностических отделений временно ограничивается в Москве в связи с эпидемиологической ситуацией, сообщается на сайте столичного Департамента здравоохранения.

Посещать специалистов можно только для постановки на учет по беременности, проведения скрининговых ультразвуковых исследований в кабинетах пренатальной диагностики, введения антирезусного иммуноглобулина с целью профилактики резус-сенсибилизации во время беременности и при появлении жалоб. Плановые посещения придётся отложить до особого распоряжения.

Роддома Москвы открыты, вся помощь по родовспоможению оказывается в полном объёме. Ограничения касаются только партнёрских родов и посещений родственников.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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