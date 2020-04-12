Порядок оказания медпомощи беременным в Москве изменили

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Посещение женских консультаций, дневных стационаров и консультативно-диагностических отделений временно ограничивается в Москве в связи с эпидемиологической ситуацией, сообщается на сайте столичного Департамента здравоохранения.

Посещать специалистов можно только для постановки на учет по беременности, проведения скрининговых ультразвуковых исследований в кабинетах пренатальной диагностики, введения антирезусного иммуноглобулина с целью профилактики резус-сенсибилизации во время беременности и при появлении жалоб. Плановые посещения придётся отложить до особого распоряжения.

Роддома Москвы открыты, вся помощь по родовспоможению оказывается в полном объёме. Ограничения касаются только партнёрских родов и посещений родственников.