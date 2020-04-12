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Порнозвезда отказалась от гонорара Pornhub ради борьбы с коронавирусом

Порнозвезда отказалась от гонорара Pornhub ради борьбы с коронавирусомФото: @asahole

Порно-звезда Аса Акира сообщила в своем Instagram-аккаунте, что пожертвует часть своего гонорара, полученного от Pornhub, на борьбу с коронавирусной пандемией. Деньги направят в медицинские госпитали Нью-Йорка.

В посте она также призвала своих подписчиков присоединиться к ней и оказать финансовую поддержку медицинским учреждениям. Она пообещала снять видео с благодарностью каждому из тех, кто окажет помощь. В посте, опубликованном позднее, она сообщила, что будет снимать ролики благодарности целый апрель.

Подписчики с энтузиазмом встретили пост звезды. Один из фолловеров написал: «Не все герои носят плащи». Еще один рассказал, что он «без ума от этой женщины».

Аса Акира — порноактриса и по совместительству режиссер фильмов для взрослых. Она снялась более чем в 500 порнофильмах.

В феврале этого года сообщалось, что Акира записывала специальные «видеовалентинки» ко Дню Всех Влюбленых.

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По материалам: lenta.ru

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