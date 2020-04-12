Пропавшая статуэтка козла, ухаживания Винокура, шутки о бывшем: первый выпуск шоу Степаненко
Во время эфира Степаненко не уставала шутить по поводу статуса разведенной женщины. Так, представляя первого гостя, она заявила: «Говорят, жизнь невозможно повернуть назад и что-то исправить, но у меня появилась такая возможность: хочу, чтобы он стал у меня первым».
Когда на сцену вышел коллега Елены Григорьевны Ефим Шифрин, то первым делом он сказал: «Во что ты превратилась!» — явный намек на кардинальные преображения во внешности телеведущей. Юморист не удержался и даже предложил ей «помолвку», так как был очарован красотой.
Но не только Шифрина можно записать в ухажеры Степаненко. Так, ее давний приятель Владимир Винокур рассказал о том, что в молодости «подкатывал» к коллеге.
Оказалось, что такое поведение шокировало молодую Лену, но она собралась с мыслями и ответила: «Вас зовут Владимир? Вам давно давали ниже пояса коленом?». Винокур, всю жизнь пользовавшийся успехом у женщин, опешил от такого поведения, и быстро сдался. «Я тогда понял, что не вариант. А как же ты выглядела — этот халат, эта фигура, это лицо. Но тогда свершилось чудо — ты меня послала», — вспомнил артист.
Внимательные зрители заметили и еще одну интересную деталь в шоу — на столе у Степаненко стояла фигурка козла, над которой потешался Ефим Шифрин. Так, он не понял, почему у статуэтки нет «того, что делает его мужчиной», но все же решил погладить и загадать желание. У этого козлика непростая история — когда только появились первые кадры со съемок, то Евгений Ваганович попросил адвоката Сергея Жорина выступить с заявлением.
«Козлика работы знаменитого израильского мастера Петросян лично покупал на фабрике в городе Яффа за 2500 долларов. Несколько месяцев идет оценка их совместно нажитого имущества и экспертам предстоит описать и оценить больше десятка квартир и другой недвижимости, счета в банках, автомобили, а также 5000 предметов искусства и редких уникальных вещей. В их число входит и данная статуэтка», — заявил Жорин.
По закону, Елена Григорьевна не может выносить из дома совместно нажитое имущество, тогда как фигурка оказалась в студии? Оказалось, что это копия — Степаненко прокомментировала это в эфире.
По слухам, в следующей программе к ней в студию придет Ольга Бузова. Юмористка уже вся в предвкушении встречи, ведь певица обещала не только научить ее блоггерству, но и познакомить с новыми мужчинами.
Фото: пресс-служба «России 1», стоп-кадр из шоу «Еще не вечер», Instagram