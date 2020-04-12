Пропавшая статуэтка козла, ухаживания Винокура, шутки о бывшем: первый выпуск шоу Степаненко

Влада Некрасова

После скандального расставания с Евгением Петросяном творческая жизнь юмористки пошла в гору — увеличилось количество выступлений, а также корпоративных мероприятий. Кроме того, недавно Степаненко стала вести собственное шоу «Еще не вечер», первый выпуск которого показали сегодня на «России 1».

Во время эфира Степаненко не уставала шутить по поводу статуса разведенной женщины. Так, представляя первого гостя, она заявила: «Говорят, жизнь невозможно повернуть назад и что-то исправить, но у меня появилась такая возможность: хочу, чтобы он стал у меня первым».

Когда на сцену вышел коллега Елены Григорьевны Ефим Шифрин, то первым делом он сказал: «Во что ты превратилась!» — явный намек на кардинальные преображения во внешности телеведущей. Юморист не удержался и даже предложил ей «помолвку», так как был очарован красотой.

Но не только Шифрина можно записать в ухажеры Степаненко. Так, ее давний приятель Владимир Винокур рассказал о том, что в молодости «подкатывал» к коллеге.

«Знаю, что ты на выданье. Но опоздал! Вообще, и ты когда-то зевнула хорошего парня. Помнишь, пятикурсник пригласил тебя, первокурсницу, на свидание в ГИТИСе? Это было у подоконника в коридоре, я начал к тебе приставать», — вспомнил шоумен.

Оказалось, что такое поведение шокировало молодую Лену, но она собралась с мыслями и ответила: «Вас зовут Владимир? Вам давно давали ниже пояса коленом?». Винокур, всю жизнь пользовавшийся успехом у женщин, опешил от такого поведения, и быстро сдался. «Я тогда понял, что не вариант. А как же ты выглядела — этот халат, эта фигура, это лицо. Но тогда свершилось чудо — ты меня послала», — вспомнил артист.

Внимательные зрители заметили и еще одну интересную деталь в шоу — на столе у Степаненко стояла фигурка козла, над которой потешался Ефим Шифрин. Так, он не понял, почему у статуэтки нет «того, что делает его мужчиной», но все же решил погладить и загадать желание. У этого козлика непростая история — когда только появились первые кадры со съемок, то Евгений Ваганович попросил адвоката Сергея Жорина выступить с заявлением.

«Козлика работы знаменитого израильского мастера Петросян лично покупал на фабрике в городе Яффа за 2500 долларов. Несколько месяцев идет оценка их совместно нажитого имущества и экспертам предстоит описать и оценить больше десятка квартир и другой недвижимости, счета в банках, автомобили, а также 5000 предметов искусства и редких уникальных вещей. В их число входит и данная статуэтка», — заявил Жорин.

По закону, Елена Григорьевна не может выносить из дома совместно нажитое имущество, тогда как фигурка оказалась в студии? Оказалось, что это копия — Степаненко прокомментировала это в эфире.

«Теперь ты звезда! Сам посуди, какую возню некоторые устроили вокруг твоего брата. А он где стоял, там и стоит! Так что если кому интересно, где какой козел, надеюсь, ответила», — отметила экс-жена Петросяна.

По слухам, в следующей программе к ней в студию придет Ольга Бузова. Юмористка уже вся в предвкушении встречи, ведь певица обещала не только научить ее блоггерству, но и познакомить с новыми мужчинами.

Фото: пресс-служба «России 1», стоп-кадр из шоу «Еще не вечер», Instagram

