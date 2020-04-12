Пустая палата в награду. Как медики в КНР трудились в "красной зоне"
"Красной зоной" в больнице именуют инфекционное отделение, куда доставляют пациентов в критическом и тяжелом состоянии.
Сейчас, по словам Минь, когда-то переполненные пациентами с коронавирусной инфекцией палаты стали пустыми. Женщина поделилась, как к ним поместили пожилую семейную пару. Мужчина становился все слабее, его жена волновалсь. Медику удалось найти номер сына мужчины – так они сумели поговорить. Но вскоре состояние заболевшего стало ухудшаться, и он скончался. Его сын выразил благодарность медику за работу и за тяжелый труд.
ВОЗ, в мире как минимум 1,6 миллиона заболевших, свыше 99 тысяч из них скончались.
Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 1,77 миллиона человек, из них 108 902 погибли, 404 тысячи пациентов вылечились.
Наибольшее число жертв – в США. Там скончались 20 508 человек. Далее идут Италия, Испания, Франция, Великобритания, Иран, Бельгия и Китай.
Ранее радио Sputnik сообщало, что эпидемиолог указал, когда в мире наступит "точка перелома" пандемии.