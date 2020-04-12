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Путин анонсировал новые переговоры по нефти

Путин анонсировал новые переговоры по нефтиФото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин анонсировал дополнительные переговоры на тему стабилизации нефтяного рынка, передает ТАСС.

Об этом он упомянул в ходе общения с экипажем МКС по видеосвязи, рассуждая о сотрудничестве России и США по различным актуальным вопросам.

«Вчера только с президентом США (Дональдом Трампом) обсуждали эти проблемы (пандемию, ситуацию на мировых рынках — прим. «Ленты.ру»), еще предстоят у нас разговоры на эту тему», — пояснил глава государства.

Трехсторонние переговоры Путина, Трампа и короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдель Азиз Аль Сауда состоялись 9 апреля на фоне встречи в формате ОПЕК+, где обсуждались параметры сокращения добычи нефти.

Достигнутое соглашение предусматривает сокращение добычи на 10 миллионов баррелей в сутки на два месяца, начиная с мая. После этого в течение полугода сокращение составит 8 миллионов, а затем 16 месяцев — 6 миллионов. Параметры сделки могут пересмотреть только спустя полтора года.

Проблемой может стать позиция Мексики, которая отказывается убирать с рынка 400 тысяч баррелей, выбивая для себя квоту в четыре раза меньше. Ее попробуют уговорить до 1 мая.

Другим сложным вопросом остается участие американских компаний. Участники встречи ожидают, что страны вне ОПЕК суммарно уберут с рынка еще около пяти миллионов баррелей, но без Вашингтона этого не случится. Трамп настаивает, что США уже начали сокращать добычу по рыночным показателям. Накануне, до встречи ОПЕК, в Кремле с такой позицией не соглашались.

Россия, как следует из условий соглашения ОПЕК+, согласилась взять на себя максимальные обязательства. В отсчете от мартовских уровней она сократит добычу в ближайшие месяцы на 1,8 миллиона баррелей в сутки. Для Саудовской Аравии сокращение составит 1,3 миллиона.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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