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Путин и Трамп впервые созвонились трижды за три дня

Путин и Трамп впервые созвонились трижды за три дняДональд Трамп и Владимир ПутинФото: Leonhard Foeger / Reuters

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели три телефонных разговора за три дня. Столько же они созванивались за весь 2019 год. На это обратил внимание журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Telegram-канале.

Третий раз российский лидер созвонился с американским коллегой 12 апреля. Помимо сделки ОПЕК+, они обсудили актуальные вопросы обеспечения стратегической безопасности.

10 апреля главы государств дважды провели телефонный разговор по теме соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти и сотрудничестве в космической отрасли. Лидеры стран впервые в истории созвонились два раза за сутки.

Ранее страны ОПЕК+ договорились с Мексикой о сокращении добычи нефти. Речь идет о снижении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае — июне вместо ранее заявленных 10 миллионов баррелей. Таким образом, Мексика обязуется сократить добычу всего на 100 тысяч баррелей в сутки, а не на 400 тысяч. Другие участники сделки сообщили, что США возьмут на себя часть обязательств Мексики, сократив в зачет ее квоты еще 300 тысяч баррелей.

Последняя встреча Путина и Трампа состоялась в июне 2019 года в рамках саммита G20 в японской Осаке. Нынешние лидеры России и США встречались в общей сложности шесть раз, но полноформатные переговоры между ними были всего однажды — в июле 2018-го в Хельсинки.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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