Путин провел телефонные переговоры с Трампом и королем Саудовской Аравии

Влада Некрасова

Президент РФ Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.

Одной из главных тем общения глав трех стран стала принятая вечером в воскресенье сделка ОПЕК+. Главы государств поддержали соглашение и отметили большое значение этой договоренности.

"Лидерами была поддержана достигнутая в рамках "ОПЕК+" договоренность о поэтапном добровольном ограничении объема добычи нефти в целях стабилизации глобальных рынков и обеспечения устойчивости мировой экономики в целом. Эта договоренность вступает в силу", - заявили в Кремле.

Помимо этого, стороны условились о продолжении контактов между руководителями Российской Федерации, США и Королевства Саудовская Аравия.