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Путин провел телефонные переговоры с Трампом и королем Саудовской Аравии

Путин провел телефонные переговоры с Трампом и королем Саудовской Аравии
Президент РФ Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.

Одной из главных тем общения глав трех стран стала принятая вечером в воскресенье сделка ОПЕК+. Главы государств поддержали соглашение и отметили большое значение этой договоренности.

"Лидерами была поддержана достигнутая в рамках "ОПЕК+" договоренность о поэтапном добровольном ограничении объема добычи нефти в целях стабилизации глобальных рынков и обеспечения устойчивости мировой экономики в целом. Эта договоренность вступает в силу", - заявили в Кремле.


Помимо этого, стороны условились о продолжении контактов между руководителями Российской Федерации, США и Королевства Саудовская Аравия.

# Россия
По материалам: ria.ru

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