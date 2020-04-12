Путин провел телефонные переговоры с Трампом и королем Саудовской Аравии
Вчера, 22:42 Влада Некрасова
Президент РФ Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
Одной из главных тем общения глав трех стран стала принятая вечером в воскресенье сделка ОПЕК+. Главы государств поддержали соглашение и отметили большое значение этой договоренности.
"Лидерами была поддержана достигнутая в рамках "ОПЕК+" договоренность о поэтапном добровольном ограничении объема добычи нефти в целях стабилизации глобальных рынков и обеспечения устойчивости мировой экономики в целом. Эта договоренность вступает в силу", - заявили в Кремле.
Помимо этого, стороны условились о продолжении контактов между руководителями Российской Федерации, США и Королевства Саудовская Аравия.
По материалам: ria.ru