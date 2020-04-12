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Российские магазины предупредили о возможном дефиците из-за «заморозки» цен

Российские магазины предупредили о возможном дефиците из-за «заморозки» ценФото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российские магазины и торговые сети, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), написали открытое письмо, в котором предупредили о возможном дефиците на товары определенных категорий в случае «заморозки» цен на них. Сообщение размещено на сайте организации.

В нем говорится, что готовящиеся властями меры по регулированию цен на продукты и предметы первой необходимости не возымеют ожидаемого эффекта. Напротив, они приведут к обратному результату — образованию дефицита из-за ажиотажного спроса и нерентабельности производства.

При этом авторы обращения заявили, что не пользуются ситуацией, вопреки недавним высказываниям премьер-министра Михаила Мишустина, и не пытаются нажиться на нуждающихся в продуктах гражданах, а, напротив, устанавливают на многие из них минимальную наценку.

Также члены АКОРТ отметили, что в последнее время сталкиваются с ростом цен от поставщиков. Он достигает 10-15 процентов, что в свою очередь вызывает подорожание продуктов в магазинах.

9 апреля Мишустин выступил с инициативой зафиксировать цены на продукты питания и предметы первой необходимости. Соответствующий законопроект разрабатывается фракцией «Единой России».

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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