Роухани: Иран справляетсяс коронавирусом лучше, чем Европа

Алексей Вольцев

С угрозами, которые несет коронавирус, Иран справляется лучше, чем государства Европы. Об этом сегодня, 12 апреля, заявил президент ИРИ Хасан Роухани.

Выступление президента транслировало государственное телевидение Ирана. По словам Роухани, причина заключается в том, что его страна отличасется «хорошим человеческим капиталом, квалифицированными медицинскими кадрами, информационным сопровождением и военными силами», а также солидарностью всех слоев общества.

«Когда мы говорим, что ситуация в нашей стране лучше, чем в Европе, многих это раздражает. Да, лучше. Сегодня мы лучше справляемся с коронавирусом, чем вы, — сказал он. — Коронавирус есть у нас и у вас. Но у нас был вирус страшнее, у вас такого нет. Этот вирус — санкции».

Согласно последним данным, число заразившихся в Иране составляет 70 029, зарегистрировано по меньшей мере 4 232 летальных исхода.