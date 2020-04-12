Сара Джессика Паркер и Ким Кэттролл помирились

Анастасия Иванова

Сара Джессика Паркер и Ким Кэттролл не виделись четыре года. Все это время у актрис были натянутые отношения — они не раз публично устраивали разборки. Однако из-за пандемии коронавируса звезды «Секса в большом городе» наладили отношения.

55-летняя Сара Джессика Паркер и 63-летняя Ким Кэттролл вместе снялись в подкасте The Bradshaw Boys. Актрисы обратились со словами благодарности к нью-йоркским врачам, которые лечат пациентов от коронавируса. До этой встречи знаменитости не общались несколько лет. В 2017-м Ким отказалась сниматься в третьей части «Секса в большом городе». Сара обвинила коллегу в срыве съемок, а в ответ Кэттролл заявила, что никогда не считала Паркер своей подругой.

Позже Сара Джессика Паркер призналась, что слова Ким Кэттролл ее сильно расстроили. «Мое сердце просто разбито. Мне очень грустно, потому что я совершенно иначе вспоминаю съемки в сериале. Да, это была работа, но в то же время проект стал для нас чем-то личным, ведь мы потратили на него годы и даже десятилетия своей жизни. Мне нравилось сниматься в нем, и я люблю этих женщин», — делилась актриса.

По слухам, Кэттролл отказалась от съемок в фильме из-за низких гонораров. Также исполнительница роли Саманты Джонс хотела, чтобы компания Warner Bros, которая решила снять продолжение, взялась за ее личный проект. Однако Ким получила отказ.

Добавим, что в 2018 году из жизни ушел брат Кэттролл. В личном блоге Паркер обратилась к коллеге, принося слова поддержки. Ким не оставила сообщение Сары без внимания и грубо ей ответила. «Я не нуждаюсь в твоей любви в это трагическое время. Моя мама сегодня спросила: «Когда эта лицемерка оставит тебя в покое?» Твои постоянные напоминания о себе — болезненное напоминание о том, какой жестокой ты была и продолжаешь оставаться. Позволь мне пояснить, если до сих пор непонятно. Ты не моя семья. Ты не мой друг», — отметила тогда Ким.

Впрочем, Сара Джессика Паркер не раз подчеркивала, что хотела наладить общение с Ким. Но, по словам актрисы, Кэттролл не желала идти на мировую. «Я бы просто хотела напомнить всем, что между нами нет никакой вражды. Я никогда не произносила жестоких и недоброжелательных слов. Я всегда ценила работу Ким и ее вклад. Люди не должны запомнить нас как двух женщин, которые выясняли отношения на съемочной площадке. Мы потратили 12 лет своей жизни, чтобы сделать то, что я действительно очень люблю и чем горжусь», — говорила она.

Фото: Getty Images