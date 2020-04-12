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Сценарист «Оно» снимет новую экранизацию Стивена Кинга

Сценарист «Оно» снимет новую экранизацию Стивена Кинга
Уже работавший над фильмом по произведению Кинга сценарист Гари Доберман стал режиссером новой адаптации романа «Жребий».

«Жребий» станет вторым полнометражным фильмом для Добермана. До этого он снял «Проклятие Аннабель 3». Помогать ему с этой экранизацией будет известный по фильмам «Пила» и «Астрал» Джеймс Ван, который занял место продюсера.

Это будет не первая попытка перенести «Жребий» / Salemʼs Lot (известен под названием «Салимов удел») на экран. Произведение 1975 года было впервые экранизировано в качестве двух тв-фильмов в 1979 году создателем «Техасской резни бензопилой» Тоубом Хупером. В 1987 году вышел сиквел к ним, а в 2004 TNT сделали сериал с Робом Лоу.
По сюжету романа писатель Бен Мейрс возвращается домой в городок Салемс-Лот, чтобы побороть собственные страхи. Но в итоге ему приходится столкнуться с вампирами.
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

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