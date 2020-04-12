Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сменился владелец Сбербанка

Сменился владелец СбербанкаФото: Илья Питалев / РИА Новости

Министерство финансов сообщило о завершении выкупа Сбербанка у Центробанка. Таким образом, крупнейшая кредитная организация сменила владельца. Стоимость 50 процентов акций (11,293 миллиарда) составила 2,14 триллиона рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сделка проведена по средневзвешенной цене акций на Московской бирже в период с 9 марта по 7 апреля. На покупку потрачены средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Для заключения акционерного соглашения между правительством и ЦБ в распоряжении регулятора осталась одна акция. Когда документ подпишут, ее также передадут кабинету министров. Это должно случиться не позднее 6 мая.

Закон о покупке кабинетом министров акций Сбербанка, который устанавливал формулу покупки акций, президент России Владимир Путин подписал 18 марта.

Изначально министр финансов России Антон Силуанов оценивал сумму сделки в 2,55 триллиона рублей, но эта сумма звучала до обвала мировых рынков, связанного с пандемией коронавируса и обрушением цен на нефть.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Вслед за Бабкиной: в Москве госпитализирован историк моды Васильев
Вслед за Бабкиной: в Москве госпитализирован историк моды Васильев
Роухани: Иран справляетсяс коронавирусом лучше, чем Европа
Роухани: Иран справляетсяс коронавирусом лучше, чем Европа
Евросоюз отреагировал на призыв крымчан в армию
Евросоюз отреагировал на призыв крымчан в армию
Мошенники начали «штрафовать» россиян за нарушение самоизоляции
Мошенники начали «штрафовать» россиян за нарушение самоизоляции
В Иране число случаев заражения коронавирусом превысило 71 тысячу
В Иране число случаев заражения коронавирусом превысило 71 тысячу
Сменился владелец Сбербанка
Сменился владелец Сбербанка
Первый пациент с коронавирусом умер в еще одном регионе России
Первый пациент с коронавирусом умер в еще одном регионе России
В Польше заявили о невозможности снабжать Украину американским газом
В Польше заявили о невозможности снабжать Украину американским газом
В Германии впервые число вылечившихся от коронавируса превысило число зараженных
В Германии впервые число вылечившихся от коронавируса превысило число
Основатель «Хора Турецкого» собрался на Марс
Основатель «Хора Турецкого» собрался на Марс
Три Знака Зодиака, которым не страшен любой кризис
Три Знака Зодиака, которым не страшен любой кризис
Ко Дню космонавтики: 11 выдающихся женщин-астронавтов в мире
Ко Дню космонавтики: 11 выдающихся женщин-астронавтов в мире

Топ на сегодня

США решили помочь Италии, чтобы «разоблачить» Россию и Китай
США решили помочь Италии, чтобы «разоблачить» Россию и Китай
YouTube удалил, а потом вернул видеоролик с интервью главврача Коммунарки
YouTube удалил, а потом вернул видеоролик с интервью главврача
"Понимают друг друга". Песков оценил переговоры Путина и Трампа
"Понимают друг друга". Песков оценил переговоры Путина и Трампа
В Кремле оценили эффективность международных структур в борьбе с COVID-19
В Кремле оценили эффективность международных структур в борьбе с
В Абхазии выявили третьего зараженного коронавирусом пациента
В Абхазии выявили третьего зараженного коронавирусом пациента

Еще по теме

Продажа акций Сбербанка не повлияет на курс рубля, сказал Силуанов
Сбербанк обойдется правительству в 2,5 триллиона рублей
Названа выгода для бюджета от смены владельца Сбербанка
Сбербанк обогнал "Газпром" по рыночной капитализации