Сменился владелец Сбербанка

Вадим Карасев

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Министерство финансов сообщило о завершении выкупа Сбербанка у Центробанка. Таким образом, крупнейшая кредитная организация сменила владельца. Стоимость 50 процентов акций (11,293 миллиарда) составила 2,14 триллиона рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сделка проведена по средневзвешенной цене акций на Московской бирже в период с 9 марта по 7 апреля. На покупку потрачены средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Для заключения акционерного соглашения между правительством и ЦБ в распоряжении регулятора осталась одна акция. Когда документ подпишут, ее также передадут кабинету министров. Это должно случиться не позднее 6 мая.

Закон о покупке кабинетом министров акций Сбербанка, который устанавливал формулу покупки акций, президент России Владимир Путин подписал 18 марта.

Изначально министр финансов России Антон Силуанов оценивал сумму сделки в 2,55 триллиона рублей, но эта сумма звучала до обвала мировых рынков, связанного с пандемией коронавируса и обрушением цен на нефть.