СМИ: Аршавина застукали развлекающимся в бане с эскортницей

Вадим Карасев

Пользователи сети обсуждают видео, на котором 38-летний Андрей Аршавин проводит время в бане. Рядом с ним заметили загадочную красотку, якобы подрабатывающую эскортом, сообщает сайт Eg.ru.

На опубликованных в сети кадрах Андрей Аршавин, несмотря на опасность заразиться коронавирусом, развлекается в наполненной людьми комнате вместе с горячей мулаткой.



Как отмечается, футболист проводил время в бане с красоткой по имени Габриэлла. По данным Starhit, ходят слухи, что она является девушкой легкого поведения.

У Габриэллы есть маленький сын по имени Артур. В инстаграме горячей мулатки можно найти немало откровенных фото, на которых она позирует без нижнего белья.

"Сообщают что Аршавка с девушками облегчённого поведения по баням таскается.... Лучше бы с детьми время проводил, чем вот так... понахвается заразы, жди потом врачей", - пишет инстаграм-аккаунт о звездах "Клара Гавриловна".

Пользователи сети раскритиковали Андрея Аршавина, посетовав, что во время всеобщей самоизоляции он разгуливает по баням.

"Как он упал. Когда-то был примером для многих, семьёй его восхищались, а сейчас шлюхи и сауны", "Вот хоть что говорите, но мужчины не меняются. Если он такой в первом браке, во втором.. Ну не поверю, что в-третьих будет примерным семьянином", "Он кроме проституток никому уже не нужен", "Я не пойму самоизоляция на элиту не работает??????", "Вот это они там вирусами обмениваются", - пишут пользователи сети.

Как писал NEWSTES, ранее Аршавин подал в суд на бывшую жену Юлию Барановскую, потребовав уменьшить алименты.