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Спасшиеся жертвы. Во Франции назвали число "почти безработных" граждан

Спасшиеся жертвы. Во Франции назвали число "почти безработных" граждан
Восемь миллионов французов, сохранивших здоровье благодаря мерам самоизоляции, оказались в состоянии "технической безработицы" из-за коронавируса, сообщила министр труда Франции Мюриэль Пенико на странице в Twitter.

"На сегодняшний день 8 миллионов сотрудников и более 700 тысяч компаний получают пособия по "технической безработице", – приводит ее слова RT.

Французский министр отметила, что за неделю число людей, затронутых "технической безработицей", увеличилось на 3 миллиона.


сообщило, что безработные и семьи с детьми в России получат поддержку от государства.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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