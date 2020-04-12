Спасшиеся жертвы. Во Франции назвали число "почти безработных" граждан
Сегодня, 07:42 Анастасия Иванова
Восемь миллионов французов, сохранивших здоровье благодаря мерам самоизоляции, оказались в состоянии "технической безработицы" из-за коронавируса, сообщила министр труда Франции Мюриэль Пенико на странице в Twitter.
"На сегодняшний день 8 миллионов сотрудников и более 700 тысяч компаний получают пособия по "технической безработице", – приводит ее слова RT.
Французский министр отметила, что за неделю число людей, затронутых "технической безработицей", увеличилось на 3 миллиона.
сообщило, что безработные и семьи с детьми в России получат поддержку от государства.
По материалам: ria.ru