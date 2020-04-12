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Стало известно, как украинцы тратят деньги во время карантина

Стало известно, как украинцы тратят деньги во время карантина
Опрос цифрового агенства Postmen показал, сколько украинцев отложили приобретения на время карантина. Выяснилось, что большая часть граждан была вынуждена отложить крупные приобретения.
Среди отложенных покупок лидирует приобретение одежды и обуви - об этом заявили 47,2% опрошенных. 40,9% респондентов отложили поездки и отпуска, 33,3% отказались от приобретения билетов на мероприятия.

При этом отмечается, что 13,9% респондентов заявили, что вынуждены отказывать себе в приобретении товаров повседневного спроса.

Исследователи отмечают, что эта тенденция, как и эпидемия в Украине, находится на начальной стадии, однако с увеличением продолжительности карантина также будет расти.
В то же время 27,7% украинцев начали тратить больше в период карантина. А 26% респондентов заявили, что их расходы напротив, несколько снизились.

Опрос проводился 9-10 апреля в украинском сегменте социальной сети Facebook методом онлайн-анкетирования. В опросе приняли участие 800 респондентов по репрезентативной выборке по полу, возрасту, регионам проживания и уровнем дохода.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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