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Стало известно о состоянии госпитализированной Татьяны Булановой

Стало известно о состоянии госпитализированной Татьяны Булановой

Певица Татьяна Буланова находится в отделении реанимации одной из больниц Санкт-Петербурга.

В появившихся накануне сообщениях в СМИ стало известно, что Буланова была экстренно госпитализирована. Концертный директор певицы отказывается комментировать сообщения о болезни артистки и предположения о возможном инсульте или сердечном приступе.

Сама певица на вопрос о состоянии здоровья ответила телеканалу "360" с помощью смс-сообщения об улучшении самочувствия, однако пока она находится в реанимации.

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По материалам: u-f.ru

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