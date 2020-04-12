Стало известно о состоянии госпитализированной Татьяны Булановой

Вадим Карасев

Певица Татьяна Буланова находится в отделении реанимации одной из больниц Санкт-Петербурга.

В появившихся накануне сообщениях в СМИ стало известно, что Буланова была экстренно госпитализирована. Концертный директор певицы отказывается комментировать сообщения о болезни артистки и предположения о возможном инсульте или сердечном приступе.

Сама певица на вопрос о состоянии здоровья ответила телеканалу "360" с помощью смс-сообщения об улучшении самочувствия, однако пока она находится в реанимации.

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